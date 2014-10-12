Поставщики сообщили о росте цен на перевозку

Рост цен зависит от направления и сезона.

Отраслевые союзы поставщиков заявили о росте цен на перевозки внутри стран, а также зарубежные перевозки. Представители сферы отмечают, что рост перевозки достиг 160%. Об этом пишет "Коммерсант".

Как отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в среднем цены на перевозки стали выше на 10-11%, если сравнивать с 2020 годом. Он сказал, что есть трудности с порожним транспортом. Проблемы эти возникли из-за ухода игроков с рынка.

В Картофельном союзе рассказали о подорожании перевозок по некоторым направлениям минимум на 20-30%, а в некоторых случаях цены стали выше на 50%. Объясняется это нехваткой рефрижераторного транспорта, а также отъездом водителей из стран СНГ из России.

Как сообщает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд", цены на перевозки подорожали внутри страны на 10-15%, а на международных направлениях рост составил 24-160%.

При этом в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" подчеркнули, что подорожание не превысило 15%.

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