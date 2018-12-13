Постановка "Молодые святые. Сердце, открытое людям"

Жизнь и молитвы молодых христианских святых – это урок нравственности и стойкости в вере. Жизнь каждого из них сложилась по-разному, но их судьбы обязательно удивят тех, кто с ними соприкоснется.
Зрители услышат премьерные сочинения современных композиторов Сергея Екимова и Ильи Кузнецова, а также русских классиков - Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича.
Специально для концерта будут впервые в истории открыто представлены личные вещи новомученицы Киры Оболенской - русской княжны из рода Рюриковичей, канонизированной в XXI веке.
Место: Мариинский театр
Цена: от 700 до 2600 руб.
Билеты: clck.ru/FtVJ3
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