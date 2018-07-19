Митингующие против пенсионной реформы ночью были отпущены полицией Петербурга

Всех активистом отправили по домам.

В полночь 19 июля из 76 и 78 отделений полиции начали отпускать первых задержанных за проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает "Мойка78". В общей сложности сотрудникам полиции пришлось забрать 30 человек, нарушивших закон о правилах проведения акции. Половину из них освободили прямо на улице, а оставшихся увезли на служебном транспорте.

Напомним, что ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский рассказал, что принять участие в митинге вызвалось несколько сотен человек. Они прошлись по Малой Садовой улице. В руках у петербуржцев находились красные карточки.

Видео: Piter.tv