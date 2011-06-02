Последнее воскресенье сентября стало самым холодным днем в Петербурге за последние месяцы

При этом небольшое потепление еще будет.

Воскресенье, 25 сентября, стало самым холодным днем за последние несколько месяцев. Среднесуточная температура впервые в этом сезоне опустилась ниже +8 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

В минувший выходное было +7,6 градусов. Такие холодные сутки в последний раз были в середине мая.

На этой неделе погода будет сохраняться более прохладная и с частыми дождями. Только в Санкт-Петербурге сегодня и завтра осадки будут минимальными, хотя местами дожди все же пройдут. Александр Колесов.

Из-за прихода очередного атмосферного фронтами с дождями холодным будет 29 сентября. При этом на выходных может потеплеть до +10...+15 градусов.

Из-за похолодания на Северо-Западе можно будет увидеть активную миграцию птиц на юг.

Фото: Piter.tv