После вмешательства прокуратуры молодым петербуржцам вручены ключи от квартир

Было установлено, что семеро местных жителей в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и были включены в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление жилья. Однако квартиры в последствии не получили.

Прокуратура Невского района Петербурга систематически проводит проверки исполнения законодательства об обеспечении жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Было установлено, что семеро местных жителей в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и были включены в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление жилья.

Однако после достижения совершеннолетия эти люди не получили положенное жильё. Прокуратура внесла представления в адрес районной администрации.

По результатам прокурорского вмешательства 7 молодым петербуржцам вручены ключи от благоустроенных собственных квартир.

Фото: прокуратура Петербурга