После пожара в доме Половцова возбудили уголовное дело

Ответственные лица могут быть наказаны за допущение возгорания в архитектурном памятнике.

В Адмиралтейском районе заведено уголовное дело из-за пожара в Доме Половцева. Исторический объект полыхал 23 мая 2018 года. Город потерпел убытки в размере 106 миллионов рублей. Сумма может увеличиться после дополнительного детального обследования. В ситуации разбираются оперативники.

По признакам преступления начато расследование. Представители закона полагают, что имело место быть нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия. Развитие ситуации контролирует КГИОП.

Отметим, что среди утерянных ценностей - панно из "кордовской" кожи, которое располагалось в верхней части стен выгоревшей столовой. Также специалистов расстраивает уничтожение орнаментальной росписи по стенами плафону помещения.

Частично обуглена резная дубовая отделка порталов Дубовой гостиной, затронут небольшой участок паркета Бронзового зала. Вследствие пожара и распространения дыма наблюдаются следы копоти на стенах и полах в ближайших к очагу пожара помещениях: в Дубовой гостиной, Каминном холле и на Парадной лестнице комментируют в КГИОП

Недавно отреставрированным залам дома повехло - пожар вовремя заметили соседи, которые вызвали экстренные службы. Потушить огонь удалось до того, как восстановленные помещения пострадали.

Фото: Piter.tv