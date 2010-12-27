В день игры сборных России и Испании в Петербурге усилят трамвайное движение

Город обеспечит болельщиков дополнительными трамваями в день игры сборных России и Испании по футболу. Напомним, что национальные команды встретятся на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября.
Как сообщает пресс-служба "Горэлектротранса", в этот день будет усилено движение общественного транспорта по улице Савушкина. С 19.45 по 1.30 граждан будут обслуживать маршруты №48, 48а и 19. При этом маршрут 48а будет введен специально для этого события: он свяжет станции метро "Черная речка" и "Старая Деревня".
Трамваи следуют:
№48а: Яхтенная ул. – ст. метро «Чёрная речка»
(далее идёт до Студенческой ул.)
№48: Яхтенная ул. – ст. метро «Чёрная речка»
(далее идёт по Торжковской ул., Б. Сампсониевскому пр., 1-й Муринскому пр. до Политехнической ул.)
№19: Яхтенная ул. – ст. метро «Старая Деревня»