В день игры сборных России и Испании в Петербурге усилят трамвайное движение

14 ноября трамвай отвезёт зрителей футбольного матча к станциям метро "Чёрная речка" и "Старая Деревня".

Город обеспечит болельщиков дополнительными трамваями в день игры сборных России и Испании по футболу. Напомним, что национальные команды встретятся на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября.

Как сообщает пресс-служба "Горэлектротранса", в этот день будет усилено движение общественного транспорта по улице Савушкина. С 19.45 по 1.30 граждан будут обслуживать маршруты №48, 48а и 19. При этом маршрут 48а будет введен специально для этого события: он свяжет станции метро "Черная речка" и "Старая Деревня".

Трамваи следуют:

№48а: Яхтенная ул. – ст. метро «Чёрная речка»

(далее идёт до Студенческой ул.)

№48: Яхтенная ул. – ст. метро «Чёрная речка»

(далее идёт по Торжковской ул., Б. Сампсониевскому пр., 1-й Муринскому пр. до Политехнической ул.)

№19: Яхтенная ул. – ст. метро «Старая Деревня»