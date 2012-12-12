После аварии на "Коле" скончался известный физик-атомщик

Попавший в ДТП ученый Георгий Карзов скончался 31 октября. Об этом рассказали в пресс-службе НИУ "Курчатовский институт".

Во вторник, 31 октября скончался создатель материалов для атомных реакторов Георгий Карзов. Ранее мужчина попал в ДТП. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу НИУ "Курчатовский институт".



Церемония прощания с ученым пройдет 3 ноября с 10.00 до 12.00. Георгия Карзова похоронят на Преображенском кладбище.



28 октября мужчина находится за рулем Vovlo XC 90, который въехал в ограждение и улетел в кювет на трассе "Кола". В результате ДТП пострадали ученый и его супруга.



Георгий Карзов - физик-атомщик, доктор технических наук, профессор. В 2013 году был награжден Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий за создание нового класса высокорадиационностойких материалов для корпусов атомных реакторов и методов продления сроков их эксплуатации. Награда была присуждена указом президента Владимира Путина.

