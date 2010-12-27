Посетители "McDonalds" в Выборге устроили помойку на парковке ТРК "Cubus"

Люди берут еду в МакАвто, после чего выбрасывают пакеты и остатки еды прямо из окна машины.

Посетители нового торгово-развлекательного центра "Cubus" в Выборге разводят помойку прямо на парковке комплекса. Жительница исторического города рассказала, что у трансформаторной будки, которая располагается на территории торгового комплекса по адресу Железнодродный тупик, 4, установлены два мусорных бака, которые, судя по горе заснеженного мусора, не вывозились очень давно.

По словам девушки, 25 февраля она наблюдала, как проходящий мужчина выбросил в сторону баков какой-то мелкий мусор, однако попасть в цель он даже не пытался.

Мне кажется, что на территории комплекса, в частности на парковке, должно быть больше урн, чтобы люди не разводили свалку и не бросали мусор там, где нельзя. Однако, если в человеке живёт свинья, то это уже не исправить. рассказала девушка

Прилегающая территория баков также находится не в удовлетворительном состоянии – разбросаны использованные упаковки и пакеты из ресторана "Макдоналдс", который также расположен в торговом центре.

Большинство мусора – это отходы из напротив стоящего "Макдоналдса". Люди берут еду в МакАвто и кушают ее в машине на парковке, однако довезти мусор до мусорного бака или урны они не могут, проще же выкинуть его в окно. поделилась местная жительница

Фото: Piter.TV