Посетителей "Стокманна" оторвали от шоппинга из-за пожара в жилом доме

Вечером 14 апреля посетителей торгового центра "Стокманн" эвакуировали из-за пожара на втором этаже жилого дома на улице Восстания.

Вечером 14 апреля посетителей торгового центра "Стокманн" эвакуировали из-за пожара в жилом доме по адресу улица Восстания,6.



По словам очевидцев, загорелась квартира на втором этаже жилого дома. На месте работали пожарные. Возгорание заставило прервать шоппинг ценителям скидок – в супермаркете торгового центра проходит акция для клиентов, распродажи касаются и гастронома, который работает до полуночи. В пожаре никто не пострадал.