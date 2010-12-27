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Посетителей "Стокманна" оторвали от шоппинга из-за пожара в жилом доме
Сегодня, 9:47
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TretyakovaS
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Посетителей "Стокманна" оторвали от шоппинга из-за пожара в жилом доме

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Вечером 14 апреля посетителей торгового центра "Стокманн" эвакуировали из-за пожара на втором этаже жилого дома на улице Восстания.

Вечером 14 апреля посетителей торгового центра "Стокманн" эвакуировали из-за пожара в жилом доме по адресу улица Восстания,6.

По словам очевидцев, загорелась квартира на втором этаже жилого дома. На месте работали пожарные. Возгорание заставило прервать шоппинг ценителям скидок – в супермаркете торгового центра проходит акция для клиентов, распродажи касаются и гастронома, который работает до полуночи. В пожаре никто не пострадал.

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Теги: новости петербурга , новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб

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