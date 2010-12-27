Посетитель кафе в Выборге воткнул вилку в ухо другу

Преступника задержали сотрудники Росгвардии.

В минувшую субботу, двадцать третьего февраля, в городе Выборге Ленинградской области застолье в одном из злачных заведений, расположенных по улице Гагарина, заершилось приездом сотрудников вневедомственной охраны. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Когда гости изрядно напились, началась ссора, потом драка. Мужчина 45-лет схватил вилку и вонзил её своему 29-летнему приятелю в ухо, передает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти 25 февраля. Перепалку вовремя заметили работники кафе и нажали тревожную кнопку. На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии, задержали и передали пьяного мужчину полиции.

Несчастному вызвали скорую помощь. В настоящее время он находится под присмотром медиков, о его состоянии пока неизвестно.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"