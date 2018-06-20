Посетитель кафе в Выборге до смерти забил мужчину

Между двумя посетителями кафе произошел скандал, после чего один из них напал на другого. В ходе ссоры погиб мужчина.

В городе Выборге Ленобласти пойман злоумышленник, подозреваемый в убийстве. Преступление произошло в минувший понедельник, 8 апреля.

Между двумя посетителями кафе произошел скандал, после чего один из них напал на другого. В ходе ссоры погиб мужчина.

При внешнем осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Однако труп направили на экспертизу, которая показала, что мужчина умер от тупой травмы головы. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье " Причинение смерти по неосторожности".

Источник: сетевое издание "Online47"