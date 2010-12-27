Порядок на улицах Петербурга после Дня ВМФ навели к 5 утра

Северная столица блистала чистотой к утру 30 июля.

Комитет по благоустройству справился с уборкой города после Дня ВМФ к пяти часам утра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Чиновники отметили, что садово-парковые пространства и дорожные службы начали заниматься очисткой улиц и тротуаров сразу после завершения праздничных мероприятий.

В местах проведения событий, посвященных ВМФ, были организованы мобильные бригады и трудились дворники. В историческом центре Северной столицы и на территории Кронштадта работало более 100 человек.

Усиленный режим служб по уборке начался еще вечером 27 июля. Тогда все главные магистрали Петербурга были вымыты специальным шампунем.

Фото: gov.spb