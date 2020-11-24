Она призвала не отказываться от введенных ограничений.

Анна Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19. По мнению главы Роспотребнадзора, страна благополучно преодолела первую волну распространения коронавируса. Об этом чиновница в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека. Специалист напомнила, что несмотря на позитивные результаты по стабилизации эпидемиологической обстановки, ослаблять введенные ограничительные меры не стоит. Стабилизация обстановки стала фиксироваться в 55 субъектах РФ после двухнедельного действия масочного режима.

Быстро разработали тест-систему, быстро меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая...Все меры, которые мы предложили и которые мы прописали, безусловно работают и направлены на предотвращение дальнейшего распространения. Мы сегодня видим определенные элементы стабилизации ситуации, но, как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что те вирусы, которые циркулируют по территории РФ, не были привезены из Китая. Все зафиксированные учеными вирусы имеют европейское происхождение. Они завезены гражданами РФ после отпусков в феврале 2020 года. В марте был зарегистрирован определенный уровень заболеваемости.



