Помощник директора угнал из автосалона 13 иномарок

В Петербурге сотрудник автосалона похитил 13 иномарок. Общая стоимость ущерба составила 7,9 млн рублей.

В Санкт-Петербурге исполнительный директор автосалона в Калининском районе разыскивает своего подчинённого. Сотрудник автосалона похитил 13 автомобилей за 10 дней.

7 ноября текущего года 26-летний директор автоцентра "Автолис", который находится на Полюстровском проспекте обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности его подчиненного.

Заявитель рассказал, что 29-летний замруководителя отдела продаж похитил 13 машин. При этом он сообщил, что автомобили необходимы для ремонта, чтобы подготовить к продаже. Отмечается, что все машины - иномарки. Также директор автосалона подчеркнул, что дороже всего стоил "Ниссан"– 816 тысяч рублей. Общий ущерб оценили в 7,9 млн рублей.