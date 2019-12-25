На Ладожском острове в ноябре зацвел куст помидоров с недозревшими плодами

Необычное растение обнаружили 15 ноября на скалистом острове в Ладожском озере.

На одном из островов Ладожского озера обнаружили куст помидоров, который продолжает цвести в середине ноября. Растение выросло из трещины в скале, на нем также сохранились недозревшие плоды. О находке 15 ноября рассказали основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская в телеграм-канале Nerpa Saint Petersburg.

Авторы публикации отметили, что во время работы регулярно сталкиваются со свидетельствами климатических изменений. По их словам, необычно позднее цветение помидоров стало еще одним таким наблюдением.

Растение, сумевшее укорениться в скальной трещине и сформировать плоды, исследователи назвали примером жизнестойкости. Они также напомнили, что в октябре на островах Ладоги находили сочную дикую малину.

Фото: Nerpa Saint Petersburg