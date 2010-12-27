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Неадекватная девушка кричала о изнасиловании в парадной дома на Сиреневом бульваре
Сегодня, 12:24
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Shdaria
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Неадекватная девушка кричала о изнасиловании в парадной дома на Сиреневом бульваре

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В Петербурге молодая девушка со странным поведением испугала соседей.

В Санкт-Петербурге 9 апреля поздно ночью в парадной многоквартирного дома на Сиреневом бульваре жительница одной из квартир заметила девушку 23-х лет на лестничной клетке, которая была на половину раздета и вела себя крайне странно.

Женщина обратилась за помощью в скорую, а позже выяснила у девушки, что ее изнасиловали, этом сообщает "Политэксперт". Стоит отметить, что состояние пострадавшей оценили как неадекватное. Она кричала о преступлении против своей половой неприкосновенности. К настоящему времени никаких подробностей узнать не удалось. 

Сейчас девушка находится в городской больнице. Медики отмечают, что следов насилия на теле пациентки не обнаружено. 

Фото: Pixabay

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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