Полтавченко: неэффективным комитетам необходимо урезать бюджеты

Глава города на Неве введет штрафные санкции для несправляющихся ведомств Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что необходимо ввести наказания для Комитетов, которые плохо справляются с обязанностями. Политик предложил урезать бюджеты для таких ведомств. Инициативу планируется ввести в 2019 году. Об этом сообщает "Мойка78".

Uлава Северной столицы отметил, что тем чиновникам, которые не умеют правильно расходовать бюджетные деньги на адресно-инвестиционные нужды, следует давать меньше средств. Спикер резко высказался относительно финансовой дисциплины Комитетов Смольного: средний показатель исполнения вышеуказанных программ составляет всего 36 процентов. Эти сведения Полтавченко получил после доклада руководителя Комитета по финансам Алексея Корабельникова.

О чем это говорит? Что вам эти деньги не нужны. Увещевать надоело заявил губернатор

После заседания Комитету по экономической политике было поручено создать перечень не справляющихся ведомств, которые к концу года не смогут выполнить 95 процентов из запланированного.

Фото: Piter.tv