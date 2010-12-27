Георгий Полтавченко будет участвовать выборах губернатора Петербурга‍

Глава города попробует переизбраться в ноябре 2019 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение еще раз баллотироваться на занимаемую должность. Представители политика отметили, что глава города нашел поддержку своего решения у руководства страны. Они готовы поддержать кандидатуру Полтавченко на грядущих выборах.

Отметим, что для губернатор это уже будет третий по счету срок управления Северной столицей. Первый раз Полтавченко смог одержать победу в 2011 году. В 2014 году состоялись досрочные выборы. В них политик набрал 80 процентов голосов. Следующее переизбрание лидера Петербурга произойдет в ноябре 2019 года.

Фото: Piter.tv