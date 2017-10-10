Полтавченко предложил пустить на строительство метро на 4 млрд больше

Глава Северной столицы Георгий Полтавченко предложил рассмотреть увеличение расходов на строительство метрополитена в 2018 году до 30 миллиардов рублей. Перед вторым чтение бюджета на бедующий год расходы на подземку вырастут на 4 миллиарда рублей. В одобренном сейчас проекте заложено 26 миллиардов.
Пока не известно, на какие линии и объекты пойдут дополнительные средства. Глава комитета финансов Алексей Корабельников при этом отметил, что профильная заявка Комитета по развитию транспортной инфраструктуры удовлетворена полностью.
В следующем году в Петербурге откроют сразу пять новых станций метро: "Новокрестовская", "Беговая", "Проспект Славы", "Дунайскуая" и "Шушары". Также на 2018 год перекинули средства на строительство Красносельско-Калининской линии с более поздних периодов.