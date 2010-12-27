Полтавченко открыл спорткомплекс в Красногвардейском районе

Торжественное открытие прошло в университете имени Мечникова.

На территории Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова прошло торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает "Мойка 78".

В спорткомплексе также есть бассейн длиной 25 метров, оснащенный современной системой очисти воды и чашей из нержавеющей стали.

Участие в торжественном открытии принял и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, новый бассейн станет важной частью инфраструктуры университета. Здесь смогут заниматься и учащиеся вуза, и жители Красногвардейского района.

Фото: gov.spb