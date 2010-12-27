Полтавченко может стать основной фигурой выборов в 2019 году

В России в 2019 году должны пройти три крупных избирательных компании: выборы губернаторов Мурманской Вологодской областей и губернатора Санкт - Петербурга.

Полтавченко может стать основной фигурой выборов губернатора Петербурга в 2019 году. Об этом сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В России в 2019 году должны пройти три крупных избирательных компании: выборы губернаторов Мурманской Вологодской областей и губернатора Санкт - Петербурга.

В Северной столице каждые три месяца СМИ пытаются отправить Полтавченко в оставку. Постоянно в городе было живо настроение, что из Москвы приедет новый губернатор. Такие ожидания были осенью прошлого года и весной этого года. Но сейчас успешно проведены ПМЭФ и мундиаль, что добавило Полтавченко доверия горожан. Еще в мае он сам заговорил о новом сроке. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

Также эксперт считает знаковым одно событие последних месяцев. Владимир Путин исчез из поля зрения СМИ на три недели после начала Чемпионата мира по футболу. Потом он вернулся и сразу же встретился с Полтавченко. Событие было знаковым и для губернатора Петербурга, и для федеральных СМИ, которые транслировали встречу на всероссийском уровне.

По словам Дмитрия Солонникова, представители оппозиции должны пройти муниципальный фильтр, т. е. согласовать свою кандидатуру с Единой Россией. "Серьезных оппозиционеров не допустят, если они не договоряться", - добавил он.

Фото: Piter.TV