Полтавченко помог выпустить в Финский залив 12 тысяч мальков балтийского сига

В Финский залив выпустили 12 тысяч штук молодых балтийских сигов, чтобы восполнить популяцию этого вида рыб.

В четверг, 2 ноября, на Васильевском острове прошел впуск молоди балтийского сига в Финкий залив. Акция была приурочена к Году экологии в России. Всего в воду пустили 12 тысяч мальков.

Помогали рыбе обрести новый дом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Сергей Боярский и Владимир Драчев и глава Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Денис Беляев.

Глава города заметил, что акция должна компенсировать ущерб, нанесенный водоему предприятиями и стройками.

Всего с начала этого года в водоемы выпустили около двух миллионов особей балтийского сига. По данным администрации губернатора, популяция этого вида, а также кумжи, карпа, лосося, щуки и других идет на восстановление.