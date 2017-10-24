Земли вокруг ЗСД могут отдать в аренду под торговые комплексы и предприятия

Губернатор города Георгий Полтавченко рассказал, что прилегающие к ЗСД земли могут сдать в аренду бизнесменам под строительство торговых комплексов и предприятий.

Глава Северной столицы Георгий Полтавченко рассказал о мерах, которые могут применить для снижения выплат из городского бюджета концессионеру Западного скоростного диаметра. Одной из мер губернатор назвал возможную сдачу в аренду территорий, прилегающих к ЗСД. Земли вокруг трассы готовы отдать бизнесменам под строительство торговых комплексов и предприятия. Это поможет снять нагрузку на бюджет.

Как уточнил в интервью "Российской газете" Полтавченко, этот вопрос сейчас на стадии проработки. Поэтому о нем не говорят слишком много.

Губернатор отметил, что город выплачивает средства за уже построенную дорогу. Когда как возведение ЗСД полностью на бюджетные деньги растянулось бы на 7-8 лет. Сейчас же у города есть технологичная автотрасса, которая соединяет север и юг, а также стала достопримечательностью.

Поток автомобилей по ЗСД растет, прибыль увеличивается, а сумма компенсаций автоматически будет уменьшаться. Но сейчас не платить нельзя. Во-первых, это, мягко говоря, неприлично. А, во-вторых, деловая репутация города – важнейшее условие привлечения новых инвестиций. Георгий Полтавченко, губернатор Петерурга

Сейчас город отдает управляющей компании ЗСД компенсацию недополученной прибыли. Всего в трассу Смольный вложил 16,9 миллиарда рублей, пять из них уже выплатили.