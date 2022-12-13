Полнометражный дебют французского рэпера Кмеля Нтсама об онкобольных выйдет в свет 2 февраля

В Петербурге состоялась премьера социальной ленты "Лиза".

Российская драма "Лиза" - это притча о людях, страдающих онкологическими заболеваниями. Тема непростая, но важная.

В центре внимания химик Тополь и его благородная мечта - изменить мир после смерти единственной дочери. Герой отрекается от реальной жизни, пытаясь изобрести волшебное средство, которое спасёт больных, а также поможет дочери близкого друга - Лизе. Однако великодушные порывы профессора Ивана оценивают не все, ведь для кого-то пациенты с онкологическими заболеваниями - всего лишь способ заработка. Честный Тополь до последнего верит в силу чудо-лекарства и тестирует его на отчаянных.

Этот фильм, по словам режиссера, изменит отношение к жизни. Главная цель Кмеля Нтсама при создании полного метра - протянуть руку помощи тем, чье здоровье висит на волоске.

Фото: Piter.TV