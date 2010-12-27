Полиция закрыла бордель на Ленинском проспекте

Правоохранительные органы задержали сотрудниц и одного охранника.

В Красносельском районе Петербурга правоохранительные органы закрыли притон со жрицами любви. Злоумышленников поймали на месте преступления. Оперативники задержали трех женщин, которые предоставляли услуги сексуального характера за деньги, а также одного мужчину, охранявший незаконный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сведениям представителей закона, бордель располагался по адресу Ленинский проспект, 53 корпус 3. Сейчас в отношении всех задержанных составлены административные протоколы.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по региону