В Петербурге задержан иностранец, который изрезал мужчину ножом

Гражданин Молдовы напал на петербуржца с канцелярским ножом.

В Санкт-Петербурге 10 января в городскую больницу №26 был доставлен молодой мужчина, который получил множественные порезы рук и шеи. Исполнитель резни был задержан сотрудниками полиции.

Известно, что пострадавшего госпитализировали в больницу от лома, который расположен по Дунайскому проспекту. Раны молодого человека не представляли угрозу жизни, однако сотрудники правоохранительных органов взялись за розыск злоумышленника.

Спустя небольшой период времени обидчика удалось найти и задержать. Им оказался гражданин Молдовы, который проживал в Северной столице без регистрации. Установлено, что иностранец напал с канцелярским ножом на мужчину в результате конфликта.

Действия приезжего были расценены как покушение на убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.