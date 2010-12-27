Раскрыт несуществующий угон автомобиля на Васильевском острове

Безработный горожанин попытался заявить об угоне автомобиля полицейским. Это был ложный вызов.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 июня, в конце мая этого года в полицию обратился 42-летний житель Васильевского острова. Он заявил, что его автомобиль Mazda угнали. До этого машина якобы находилась у дома №5 по улице Опочинина.

Накануне поиски автомобиля увенчались успехом. Иномарка была найдена в минувшую пятницу у автобусной остановки на 16-й линии. Однако записи с камер наблюдения показали, что водитель машину припарковал там самостоятельно, никакого угона не было.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по 306-й статье УК РФ (заведомо ложный донос). Позже василеостровец сам явился в полицию с повинной. Он рассказал, что намеренно ввел в заблуждение органы следствия. Так он хотел избежать ответственности за аварию, в которую он попал, будучи пьяным. К тому же, у него уже была судимость.

В настоящее время мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Piter.TV