В офис на Московском шоссе полиция пришла с обысками по делу банка "Советского"

В Петербурге представители закона провели мероприятие по установлению улик в деле о хищении денежных средств.

Представители экономической полиции Санкт-Петербурга провели обыски в офисе банка "Советский". Оперативники вошли в бизнес-центр "Престиж" на Московском шоссе ради получения информации о возможном преступлении. Об этом сообщают правоохранительные органы. Отметим, что сам предприниматель Владимир Антонов сознался в хищениях денежных средств у кредитной организации.

Следствие полагает, что фигурант дела в 2015 году решил присвоить средства банка. Вместе с сообщником - топ-менеджером заведения он оформил кредитный договор на 150 миллионов рублей. Соответствующего обеспечения данной суммы не было заявлено. В результате 15 миллионов досталось Антонову в "собственное пользование".

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