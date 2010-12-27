Полиция поймала двоих убийц из садоводства в Понтонном

Третьего разыскивают.

Полиция в Колпинском районе поймала двоих людей, причастных к убийству местного жителя на территории садоводства в поселке Понтонный. Им предъявлено обвинение. Оперативники предполагают что был еще третий участник преступления.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей. Оба не признают вину и не готовы давать показания.

Специалисты из Следственного Комитета отметили. что внимание к инциденту привлек петербургский парламентарий, который обратился с заявлением к председателю надзорного ведомства. В результате данное дело взято под особый контроль Управления.

Напомним, что на территории одного из участков правоохранительные органы обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Поводом к жестокой расправе послужил конфликт между молодыми людьми. В ходе физического насилия Жалил Ражабов и Иброхимбек Курбонов руками и ногами забили оппонента до смерти.

Фото: Piter.tv