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Полиция не дала пройти колонне танков со свастикой в Кронштадт

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На въезде в Кронштадт сотрудники полиции остановили колонну военной техники с символикой фашистской Германии.

Петербургская дорожная полиция перекрыла дорогу для колонны военной техники, которая была украшена символикой фашистской Германии. Очевидцы отмечают, что танки уверенно шли по кольцевой автодороге к Кронштадту.
 
Сотрудники ГИБДД остановили военную технику для проверки документов. По словам очевидцев необычной картины, в колонне было около 6 БТРов, танков и автотралов с военной техникой на платформах.
 
Позже сотрудники полиции пояснили, что колонна направлялась в кронштадтское Адмиралтейство. Там, 11 февраля состоится реконструкция Сталинградской битвы, но следование приостановили сотрудники ГИБДД. Уточняется, что уведомление о движении колонны произошло слишком поздно. Кроме того, военная техника двигалась по хаотичному маршруту, а движение большегрузов по центру Кронштадта запрещено. 
 
Видео: Piter.tv
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Теги: новости петербург , новости спб , происшествия , танки со свастикой
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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