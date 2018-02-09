Полиция не дала пройти колонне танков со свастикой в Кронштадт

На въезде в Кронштадт сотрудники полиции остановили колонну военной техники с символикой фашистской Германии.

Петербургская дорожная полиция перекрыла дорогу для колонны военной техники, которая была украшена символикой фашистской Германии. Очевидцы отмечают, что танки уверенно шли по кольцевой автодороге к Кронштадту.

Сотрудники ГИБДД остановили военную технику для проверки документов. По словам очевидцев необычной картины, в колонне было около 6 БТРов, танков и автотралов с военной техникой на платформах.

Позже сотрудники полиции пояснили, что колонна направлялась в кронштадтское Адмиралтейство. Там, 11 февраля состоится реконструкция Сталинградской битвы, но следование приостановили сотрудники ГИБДД. Уточняется, что уведомление о движении колонны произошло слишком поздно. Кроме того, военная техника двигалась по хаотичному маршруту, а движение большегрузов по центру Кронштадта запрещено.

Видео: Piter.tv