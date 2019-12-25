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Полиция Петербурга нашла в автомобиле изрезанный труп мужчины
Сегодня, 12:09
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arteliseev

Полиция Петербурга нашла в автомобиле изрезанный труп мужчины

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Инцидент произошёл в посёлке Петро-Славянка.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 06 марта в полицию поступил звонок.

Мужчина сообщил о том, что в посёлке Петро-Славянка, у дома №82 по улице Труда он обнаружил в кювете легковой автомобиль.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили на водительском сидении автомобиля мёртвого мужчину с множественными ножевыми ранениями.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался пассажир автомобиля. Он убил своего знакомого в результате внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее мы сообщили, что парень из Новгородской области убил таксиста в Петербурге и уехал на его машине.

Фото: Pixabay

Теги: колото-резаные раны, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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