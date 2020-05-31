В Вашингтоне полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца.

В Вашингтоне полицийские применили против протестующих шарики со слезоточивым газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что участники беспорядков стали забрасывать правоохранителей бутылками с водой и подошли вплотную к оцеплению. Сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточивое вещество. В результате протестующие разбежались.

Напомним, что массовые беспорядки в США начались после смерти чернокожего жителя, который погиб из-за грубого задержания правоохранительными органами 25 мая. Полиция посчитала, что американец по имени Джордж Флойд предоставил поддельный чек в магазине и уложила его на асфальт лицом. Один из полицейских надавал на шею подозреваемого коленом. Жертва заявила, что начинает задыхаться. После этого мужчину госпитализировали, но нн скончался в больнице.

Видео: YouTube / DaLatte God