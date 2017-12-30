В Кишиневе полиции пришлось задержать дебошира из Петербурга

Пьяного петербуржца забрали сотрудники полиции сразу после приземления в Кишиневе.

В аэропорту Кишинева задержан пассажир, прилетевший из Петербурга. Сообщается, что мужчина попал в руки полиции из-за дебоширства на борту самолета.

Известно, что рейс, на котором находился нарушитель общественного спокойствия, вылетел 9 января из “Пулково”. Посетителей обслуживала авиакомпания Air Moldova. Во время полета один из петербуржцев напился и начал курить на воздушном судне. Кроме этого, мужчина нецензурно выражался и не реагировал на просьбы персонала успокоиться. Его поведение бортпроводники описывают как агрессивное.

Пыл хулигана смогли “остудить” только представители пограничной полиции на месте прибытия. В настоящее время дебошир находится в местном отделении правоохранительных органов в секторе Ботаника. В ситуации продолжают разбираться специалисты.