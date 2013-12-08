С виновником ДТП работают следователи.

Полицейский устроил ДТП с жертвами в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на трассе Балашиха-Салтыковка в Московской области. Водитель Land Rover врезался в три автомобиля, которые следовалив во встречном направлении. В результате ДТП пассажирка одной из пострадавших машин погибла на месте. Также получил черепно-мозговую травму и переломы ребер водитель-таксист.

Им показался капитан уголовного розыска. Сообщается, что в нынешнем году он нарушал ПДД 52 раза.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом.

Видео: Telegram / SHOT