Полицейский, насмерть сбивший человека в Подмосковье, стал фигурантом уголовного дела

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту аварии Воскресенском районе с участием сотрудника полиции, который насмерть сбил пешехода.

В Подмосковье было возбуждено уголовное дело по факту аварии в Воскресенском районе с участием сотрудника полиции, который насмерть сбил пешехода. Об этом пишет "Росбалт".



ДТП произошло вечером 10 октября на участке дороги Воскресенск — Виноградово. За рулем автомобиля находился начальник одного из отделов полиции Воскресенского района. Полицейский, двигаясь на личном автомобиле, сбил 34-летнего пешехода, который скончался на месте от полученных травм.



По данному факту было возбуждено уголовное дело с признаками преступления, предусмотренными ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования назначена автотехническая судебная экспертиза.

