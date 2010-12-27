Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников детского приюта "Транзит"

В детский приют "Транзит" пришли полицейский Дед Мороз со Снегурочкой.

В преддверии Нового года сотрудники транспортной полиции посетили с подарками подшефный детский приют "Транзит". Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба - УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УТ МВД России по СЗФО навестили и поздравили детей с наступлением сказочной поры. Также воспитанникам рассказали об опасностях, которые поджидают их в период гололедицы на объектах транспортной инфраструктуры.

Для детей был организован приятный сюрприз с живым символом 2018 года – полицейских собак. Четвероногие друзья продемонстрировали мастерство выполнения команд, любовь к лакомству и похвалам. Во время праздника к детям прибыли Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой. Появление главного волшебника страны вызвало настоящую бурю эмоций у ребят.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хороводы, участвовали в конкурсах и читали стихи. Детям были вручены новогодние подарки.

Фото: пресс-служба - УТ МВД России по СЗФО