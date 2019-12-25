Полицейские Красногвардейского района задержали злоумышленников, которые напали на мужчину в квартире

Между тем, потерпевшего проверяют на причастность к незаконному обороту наркотиков.

Во вторник, 21 декабря, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение, что у дома №34 по по улице Большая Пороховская произошла драка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Мужчину избили металлическим ломом, ему требовалась медицинская помощь. Полиция установила, что около 13:45 двое мужчин 32 и 37 лет ворвались в квартиру потерпевшего. Злоумышленники начали угрожать ножом и предметом, похожим на пистолет, 31-летнему гражданину. У него отобрали 7 тыс. рублей, а также похитили из холодильника полиэтиленовый пакет с марихуаной весом почти 700 граммов.

Потерпевший, несмотря на полученные травмы в драке, ринулся за грабителями. По пути те обронили гвоздодер. Пострадавший поднял его и стал наносить им удары обидчикам. В этот момент все трое были задержаны нарядом полиции, их доставили в отдел. Одного из налетчиков доставили в больницу с травмами от гвоздодера.

С места происшествия полицейские изъяли травматический пистолет одного из злоумышленников, а также похищенный пакет с наркотиком. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье о разбое, а пострадавшего проверяют на причастность к незаконному обороту наркотиков.

Фото: Piter.tv