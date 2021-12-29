В Ленобласти "по горячим следам" задержали мужчину, похитившего автомобиль у пенсионера

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В 8 утра накануне, 9 января, в полицию Лодейнопольского района Ленобласти обратился местный житель и сообщил, что дома 10 по Республиканской улице в Лодейном Поле "Нива" въехала в сугроб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Через два часа у дома №3 по Одностороннему переулку наряд ГИБДД задержал ранее судимого 39-летнего мужчину. Как оказалось, он угнал "Ниву", принадлежащую пенсионеру, от дома №3 по улице Дмитрия Арсенова. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").

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