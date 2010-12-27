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Покупатели выборгского ТЦ "Находка" были эвакуированы из-за задымления
Сегодня, 21:13
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KaterinaKono13

Покупатели выборгского ТЦ "Находка" были эвакуированы из-за задымления

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Как выяснилось позже, задымление произошло из-за пожарных учений, проводимых в центре. 

В минувший четверг, 21 марта, несколько чрезмерно впечатлительных покупателей выборгского ТЦ "Находка" делились в соцсетях информацией о том, что якобы в торговом центре случился пожар. Об этом сообщает газета "Выборг".

Как выяснилось позже, задымление произошло из-за пожарных учений, проводимых в центре. 

По легенде учений возгорание возникло на лестнице между первым и вторым этажами. 

Как только сработали системы сигнализации, все покупатели и персонал торгового центра были оперативно выведены из здания через запасные выходы.

За тем, как осуществлялся процесс эвакуации внимательно следили работники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района совместно со специалистом выборгского местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

Источник: газета "Выборг"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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