Покупатели выборгского ТЦ "Находка" были эвакуированы из-за задымления

Как выяснилось позже, задымление произошло из-за пожарных учений, проводимых в центре.

В минувший четверг, 21 марта, несколько чрезмерно впечатлительных покупателей выборгского ТЦ "Находка" делились в соцсетях информацией о том, что якобы в торговом центре случился пожар. Об этом сообщает газета "Выборг".

Как выяснилось позже, задымление произошло из-за пожарных учений, проводимых в центре.

По легенде учений возгорание возникло на лестнице между первым и вторым этажами.

Как только сработали системы сигнализации, все покупатели и персонал торгового центра были оперативно выведены из здания через запасные выходы.

За тем, как осуществлялся процесс эвакуации внимательно следили работники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района совместно со специалистом выборгского местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

Источник: газета "Выборг"