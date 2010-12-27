Показательные заезды Toro Rosso

За тем, как своим болидом будет управлять российский гонщик, можно понаблюдать на Адмиралтейском проспекте.

Показательные заезды Red Bull Scuderia Toro Rosso Showrun состоятся в Петербурге в субботу, 24 августа. Пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят совершит три показательных заезда центру Петербурга. Они продлятся по 15 минут.

Кроме заездов гонщика, зрителей ждет спортивная шоу-программа – выступление мотофристайл-команды FMX13 Алексея Колесникова, дрифт-шоу команды Evil Empire и гиперкара Flanker Сергея Кабаргина, а также выступление мастеров в дисциплине Stuntriding. Кроме того, петербуржцы смогут увидеть заезд боевого грузовика команды "КАМАЗ Мастер" под управлением победителя ралли-рейда "Шёлковый путь"-2019 Антона Шибалова.

Отметим, что Даниил Квят в 2015-16 годах дважды поднимался на подиум этапов чемпионата мира в классе "Формула-1". В сезоне-2019 выступает за Toro Rosso, регулярно финишируя в очковой зоне и опережая партнёра по команде. В текущем сезоне Даниил в третий раз в карьере поднялся на подиум.

Фото: предоставлено организаторами