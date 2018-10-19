В Петербурге показ пройдет 24 октября кинотеатре "Аврора" в 19:30.

В Петербурге пройдет повторный показ показ кинокартины Андрея Тарковского "Сталкер" с 35-мм пленки

Так, 14 октября показ состоится в Москве, а 24 октября отреставрированную версию киноленты увидят и в Петербурге. Отметим, что в обоих городах фильм представит главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Фильм "Сталкер" снят на киностудии "Мосфильм" в 1979 году по мотивам повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких. В киноленте снялись: Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Алиса Фрейндлих и Николай Гринько.

Этот фильм долгое время не мог попасть в прокат. Однако, это произведение одно из немногих, кторое не подверглось цензуре в в СССР. Кинолента даже получила приз экуменического жюри в 1980 году на Каннском кинофестивале.

В Петербурге показ пройдет 24 октября кинотеатре "Аврора" в 19:30.