Показ фильма "Метрополис"

Картина 1927-го года немецкого режиссера Фрица Ланга.

Зрители увидят на большом экране черно-белый фильм Фрица Ланга "Метрополис", он вышел в 1927-м году. Картину покажут в виде отреставрированной версии дубль-негатива полного варианта фильма, который был найден недавно. Оригинальным саундтреком к нему является произведение Готфрида Хупперца. "Метрополис" считался передовым в мире кинематографа из-за необычных визуальных эффектов.

Действия сюжета развиваются в городе будущего, который разделен на два уровня. В одном из них (Рае) обитают богачи, во втором (Аду) живет рабочий класс, который обеспечивает функционирование всего города и огромных машин. Главные герои обитают в разных мирах, и для того, чтобы им быть вместе, сын правителя Метрополиса должен свергнуть империю своего отца-тирана.

Место: Большой зал к/ц Родина (ул. Караванная, 12)

Цена: 400 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: предоставлено организатором