Покалечивший людей в парке 300-летия "танкист" предстанет перед судом‍

Петербуржца осудят за оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности.

Следственный Комитет Петербурга рассказал о том, что "танкист" из парка 30-летия предстанет перед судом. Инспекция завершила расследование инцидента с травмированием людей во время поездки на военной технике и готово направить материалы уголовного дела в судебную инстанцию.

Напомним, что фигурант дела за оплату в 300 рублей предлагал петербуржцам прокатиться на кабине танка Т-60. При этом предприниматель не соблюдал элементарные нормы безопасности пассажиров. В результате пострадало трое: подросток, ребенок и взрослый мужчина. Первый получил ушиб пальца, второй - ушиб правого бедра, а третий - закрытый перелом лодыжки правой голени и ушиб грудной клетки.

Обвиняемый Павел Бараненко является учредителем патриотической организации, которая занималась проведением фестиваля "Боевая сталь" в Приморском районе.

Фото и видео: Следственный комитет по региону