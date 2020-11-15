Ленобласть встретит новогоднюю ночь с сильными порывами ветра

В ночное время в прибрежных районах порывы могут достигнуть 23 м/с.

Ленинградская область встретит новогоднюю ночь с сильным ветром. Во вторник, 31 декабря, в регионе ожидается облачный день с небольшими осадками. Возможно появление небольшого количества снега.

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до -5 градусов. Дороги могут покрыться льдом, что приведет к возникновению скользких участков. Изменения давления не ожидаются.

Порывы ветра будут достигать от 7 до 12 м/с, местами 15-20 м/с. В ночное время в прибрежных районах порывы могут достигнуть 23 м/с.

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Фото: Pxhere; МЧС