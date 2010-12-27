Поезд "Северная Пальмира" стал лидером рейтинга поездов южного направления

Россияне считают состав, следующий из Санкт-Петербурга в Адлер – лучшим на своем маршруте.

Сервис путешествий Tutu.ru провел голосование за лучший поезд южного направления. Голосование проводилось с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года. В течение года, россияне голосовали за лучшие южные поезда. На основании отзывов, которые оставили 23 тысячи человек, "Северная Пальмира" стала лидером голосования. Пассажиры оценивали состояние вагонов и туалетов, чистоту в поездах, отношение персонала и впечатление от поездки в целом. Оценить поезда предлагалось по 10-балльной шкале.

Участники опроса особо отметили, что в поезде нет проблем с розетками и качественным постельным бельем. Первое место "Северная Пальмира" разделила с поездом "Ласточка-Премиум", следующим по маршруту Ростов-на-Дону – Новороссийск.

В рейтинг лучших так же вошли поезда "Ласточка" (Майкоп – Адлер), "Черноморец" (Санкт-Петербург – Новороссийск) и "Атаман Платов" (Ростов-на-Дону – Адлер).

Фото: Piter.tv