Подводную ёлку установили в петербургском океанариуме

Главный подводный символ Нового года успешно установлен в одном из аквариумов и теперь радует его обитателей.

Петербургский океанариум установил уникальную новогоднюю ёлку прямо под водой. Об этом информирует пресс-служба организации.

Главный подводный символ Нового года успешно установлен в одном из аквариумов и теперь радует его обитателей, а также посетителей.

Специально наряженные водолазы украшали ёлочку прямо под водой. Интерес к новому объекту тут же проявили любопытные рыбки, которые с интересом исследовали каждый ёлочный шарик.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть океанариум в Кронштадте.

Фото: Piter.TV