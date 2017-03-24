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Подростки вылили содержимое стакана на голову посетителя точки фаст-фуда в Петербурге
Сегодня, 8:12
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Подростки вылили содержимое стакана на голову посетителя точки фаст-фуда в Петербурге

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Также хулиганы бросили в сторону пострадавшего стул несколько раз ударили его. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 26 октября, в полицию обратился 20-летний петербуржец с заявлением том, что 14 октября в ресторане фаст-фуда на Ленинском проспекте пятеро неизвестных вылили жидкость из пластикового стакана ему на голову, бросили в него стул и нанесли не менее двух ударов руками в область головы и тела. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемых задержали на Московском проспекте. Ими оказались 14-летний восьмиклассник и 16-летний подросток, который нигде не учится и не работает.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный петербуржец стрелял из окна на Парашютной.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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