Подростки трижды пытались "заминировать" школу

В Петербурге подростки трижды сообщили о бомбе в школе на Авиаконструкторов. В здании никого не было

В полицию города поступило три анонимных звонка с информацией о том, что школа №580 заминирована. Как сообщают органы, звонки были явно совершены подростками.

Первый звонок поступил 28 октября в 19:13 с таксофона. Звонивший представился Егоровым. Через минуту по номеру «02» снова позвонили «телефонные террористы» с такой же информацией.

Органам правопорядка пришлось подъехать к таксофону, с которого были совершены звонки, но так никого не оказалось. В школу вызвали директора. Во время проверки здания ничего опасного не обнаружили.