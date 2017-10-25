Сотрудники "СТАФ-АЛЬЯНС" помогли подросткам из Колпинской колонии

В честь своего 25-летнего юбилея компания "СТАФ-АЛЬЯНС" проводит марафон добрых дел. В том числе сотрудники компании наведались в Колпинскую воспитательную колонию.

Группа предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" отмечает юбилей: 25 лет компании. В честь этого праздника они запустили марафон "25 лет - 25 добрых дел".

Сотрудники "СТАФ-АЛЬЯНС" отправились с помощью в Колпинскую воспитательную колонию УФСИН по Петербургу и Ленинградской области. Тут отбывают наказание несовершеннолетние преступники со всего Северо-Западного федерального округа. Представители "СТАФ-АЛЬЯНС" помогают заключенным колонии возводить памятник молодому старшему сержанту артиллерии Николая Сиротинину. В июле 1941 советский солдат в одиночку сдерживал наступление немецких сил, сумев обезвредить, по некоторым данным, 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров.

Хочу, чтобы парни наши, прикоснувшись к этому подвигу, поняли, что они способны на что-то хорошее. Им все время говорили, что они плохие. А мы им рассказываем, что может их жизнь измениться, как у этого мальчишки. Пускай пацаны верят, что рождены для чего-то хорошего, а не в тюрьме сидеть. Владимир Ивлев, Начальник ФКУ Колпинская ВК УФСИН по Петербургу и Ленобласти

"СТАФ-АЛЬЯНС" также помогла осуществить простую мальчишескую мечту заключенных. Ведь у многих из них до этого не было возможности поиграть в футбол на нормальном поле, в красивой формой и с удобными бутсами.

Всячески помогаем, делаем все что нужно. То сувениры к Новому году привезем, сладкие подарки, плакаты, флаги. В этом году перед летом мы решили подарить им спортивную форму. Михаил Тимофеев, председатель совета директоров"СТАФ-АЛЬЯНС"

Группа предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" начала свою работу в 1992 году, спустя пять месяцев после издания закона о частной охранной деятельности. Сотрудники компании занимаются охраной имущества и граждан, сопровождением грузов и другими видами деятельности.